أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للصناعات النحاسية، ان ايران تحتل المركز الثامن عالمياً في إنتاج النحاس وستبلغ السابع مع تنمية الاكتشافات.

وأوضح أردشير سعدمحمدي، في تصريح له يوم الأحد، ان ايران تتبوأ المركز الثامن بإنتاج 5ر34 مليون طن من النحاس الخالص.

وأشار سعدمحمدي الى أن مناطق سونغون وميدوك وسرجشمه ثمة احتياطات جيدة للاستكشاف، مؤكداً ان احتياطات سونغون (شمال غرب) المعدنية إزدادت بأكثر من 2ر1 مليار طن وميدوك (جنوب شرق) ارتفعت أكثر من 500 مليون طن باحتياطات النحاس. وبيّن أن إنتاج النحاس الايراني شهد نمواً فاق 10 بالمئة هذا العام على أساس سنوي.