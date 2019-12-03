أكد القنصل العام الايراني بمدينة شنغهاي الصينية، رمضان برواز، على أهمية ميناء شنغهاي باعتباره أكبر ميناء تجاري في العالم، قائلاً: ان مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية تستطيع أن تقوم بدور مهم في إحياء طريق الحرير البحري بين ايران والصين.

وخلال اللقاء الذي عقد بين المدير العام لمؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية مدرس خياباني، وأعضاء غرفة تجارة الايرانيين المقيمين في شنغهاي، أشار برواز الى فرص التعاون بين بكين وطهران في إطار مشروع "حزام واحد - طريق واحد" وطريق الحرير البحري، مؤكداً ان الأهمية البالغة التي توليها الصين لهذا المشروع ساهمت في توفير فرص مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، قدم خياباني شرحاً خلال هذا اللقاء حول النشاطات والبرامج المنجزة لتسهيل عملية النقل باستخدام الحاويات ونقل البضائع السائبة، ومن أجل معالجة المشاكل والعقبات الراهنة لدى الصين، مؤكداً على أهمية الحلول العملية لإزالة مشاكل التجار.

من جهته، قدم رئيس غرفة تجارة الايرانيين المقيمين في شرق الصين، حسين نجاد صفري، آليات ومقترحات لرفع المشاكل والعقبات التي يتعرض لها التجار في الموانئ الصينية وعملية نقل السلع والبضائع بين ايران والصين في ظل الظروف الراهنة.