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رقم الخبر: 269806 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 16:59 الاقسام: دوليات  
استمرار الاحتجاجات المناهضة لرئيس وزراء مالطا

استمرار الاحتجاجات المناهضة لرئيس وزراء مالطا

تجددت الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، اليوم الاثنين، على خلفية مقتل صحفية متخصصة فى قضايا مكافحة الفساد قبل عامين فى العاصمة فاليتا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن هذه الاحتجاجات اندلعت فى مالطا بعد أن أظهرت التحقيقات ضلوع رجل أعمال مقرب من رئيس الوزراء موسكات، فى اغتيال الصحفية "دافنى كاروانا جاليزيا". وتأتى هذه الاحتجاجات، عقب ساعات من إعلان رئيس وزراء مالطا أنه يعتزم التنحى، قائلا "إنه سيطلب من رئيس حزب العمال الحاكم بدء عملية فى 12 يناير لاختيار زعيم جديد للبلاد " .

وتزايد الضغط على موسكات، من داخل وخارج الحزب ليقدم استقالته، بعد أن أدى التحقيق فى مقتل الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا المختصة بقضايا مكافحة الفساد، بتفجير سيارتها عام 2017، إلى توجيه اتهامات إلى رجل أعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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