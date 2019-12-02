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رقم الخبر: 269801 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 14:27 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ماسك مصنوع من الأسبرين والليمون الحامض لإزالة التجاعيد والبقع على الوجه

ماسك مصنوع من الأسبرين والليمون الحامض لإزالة التجاعيد والبقع على الوجه

الوجه أحد أهم الأجزاء وهو الأكثر تعرضاً للشيخوخة. فنحن نبدأ بملاحظة التجاعيد والبقع على وجوهنا أولاً.

لمحاربة شيخوخة البشرة ومحاربة التجاعيد تقرر الكثيرات من النساء إجراء الجراحات التي تكلف كثيراُ. ولكن بإمكاننا الاعتماد على وصفات طبيعية غير غالية الثمن تقدم لنا نتائج أفضل. في هذه المقالة سنعرض عليكم ماسكاً سيساعدكم على محاربة التجاعيد والتبقعات في وقت قصير.

ماسك مصنوع من الأسبرين والليمون الحامض: كلنا نعرف أن الاسبرين مكون من حمض السليسلك. وهو مركب يمتلك القدرة على التغلغل في مسامات البشرة وإزالة الخلايا الميتة. من جهة أخرى هو مركب مضاد للالتهابات يقلل من انتشار الانتفاخ والاحمرار اللذين يسببهما حب الشباب. عصير الليمون الحامض غني بالفيتامين C وأحماض الفواكه. عندما نستعمل عصير الليمون الحامض مع الاسبرين، يمكننا الحصول على نتيجة مذهلة.

انتم بحاجه الی 3 حبات من الأسبرين، عصير ليمون حامض ( 3 ملاعق كبيرة).

طريقة التحضير والاستعمال: أولاً ينبغي ان نسحن الأسبرين جيداً. ومن ثمّ نضع بودرة الأسبرين التي حصلنا عليها في وعاء ونخلطها مع عصير الليمون الحامض. وعندما نحصل على عجينة رقيقة نضعها على الوجه ونتركها مدة 10 دقائق. أخيراً، نغسل الوجه بالماء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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