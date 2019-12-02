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رقم الخبر: 269792 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع الثالث عشر للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع الثالث عشر للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثالث عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

الاربعاء: 4/12

سايبا – فولاد خوزستان  15:15

بارس جنوبي جم – ماشين سازي تبريز  16:30

الخميس: 5/12

استقلال – شهرخودرو 15:00

تراكتور سازي – شاهين بوشهر  15:30

غل غهر سيرجان – نفت مسجد سليمان  16:00

نساجي مازندران – سباهان  16:00

صنعت نفت ابادان – بيكان  16:30

ذوب اهن – برسبوليس  17:30

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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