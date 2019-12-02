|رقم الخبر: 269792
|تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019
|الوقت: 14:11
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع الثالث عشر للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثالث عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
الاربعاء: 4/12
سايبا – فولاد خوزستان 15:15
بارس جنوبي جم – ماشين سازي تبريز 16:30
الخميس: 5/12
استقلال – شهرخودرو 15:00
تراكتور سازي – شاهين بوشهر 15:30
غل غهر سيرجان – نفت مسجد سليمان 16:00
نساجي مازندران – سباهان 16:00
صنعت نفت ابادان – بيكان 16:30
ذوب اهن – برسبوليس 17:30
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