وتأتي زيارة الوزير العماني الى طهران في اطار المشاورات حول آخر التطور الاقليمية، واعلان وجهة نظر مسقط حول مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها ايران، لتعزيز الامن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

يذكر ان "يوسف بن علوي" قد زار طهران في 20 مايو/ايار الماضي، كما زارها للمرة الثانية في 27 يوليو/تموز الماضي والتقى خلالهما نظيره الايراني "محمد جواد ظريف.

كما التقى وزيرا خارجية ايران وعمان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في سبتمبر /ايلول الماضي.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" قد اعلن مؤخرا ان مسؤوليين اجنبيين سيزوران ايران، كما ان مسؤولين ايرانيين سيقومون بزيارات الى دول اجنبية، وسيتم الاعلان عن هذه الزيارات بعد تحديد موعدها النهائي.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد ذكرت الاسبوع الماضي نقلا عن مصدر في الرئاسة الايرانية، ان وزير خارجية عمان يوسف بن علوي سيزور طهران الاسبوع المقبل لابلاغ موافقة بلاده على مبادرة هرمز للسلام.