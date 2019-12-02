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رقم الخبر: 269790 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
بروينز يتجاوز كندينز في دوري هوكي الجليد

بروينز يتجاوز كندينز في دوري هوكي الجليد

فاز بوسطن بروينز 3-1 على مونتريال كنديز في دوري هوكي الجليد لأمريكا الشمالية بفضل تألق ديفيد باكس في الشوط الثالث الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف.

وهز ديفيد باسترناك وجيك ديبروسك الشباك أيضا في الشوط الثالث، ليمدد بروينز سلسلة انتصاراته إلى سبع مباريات متتالية.

وفاز إدمونتون أويلز 3-2 على مستضيفه فانكوفر كانوكس بفضل تألق حارسه ميكو كوسكينن الذي أنقذ 30 محاولة.

وسجل ميكو كويفو قائد مينيسوتا الذي كان يخوض مباراته رقم ألف خلال مسيرته هدف الفوز في ضربات الترجيح ليفوز وايلد على ضيفه دالاس ستارز 3-2.

 

 
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