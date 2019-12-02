وقال رئيسي، في تصريح أدلى به خلال اجتماع المجلس القضائي الاعلى اليوم الاثنين، إنه لايمكن التغاضي عن الاضرار التي لحقت في الارواح والاموال ونعتقد بضرورة تعويض المتضررين على الصعيد الحقوقي.

واضاف: إننا ندعو مختلف المسؤولين لاسيما المؤسسات الحكومية التفكير في التعويض عن خسائر المتضررين لان معلوماتنا تشير الى وقوع خسائر بين الاشخاص الطبيعيين والحقوقيين ولايمكن اللامبالاة حيالها وينبغي إدراج هذا الموضوع على جدول اعمال الحكومة كما إن زملائنا يتابعونه وينبغي الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الناس على الصعيد القانوني وعدم المساس بها.

واشار الى مثيري الشغب والمتلاعبين بالامن والذين الحقوا الاضرار بالممتلكات العامة وهاجموا الناس والمؤسسات، موضحاً: أنه تم اعتقال عدد منهم على يد قوات الشرطة والاجهزة الامنية ووزارة الامن والحرس الثوري وتم تسليمهم الى الجهاز القضائي فيما يتم متابعة ملفاتهم في المحاكم وسيتم اطلاع الشعب على المستجدات.

وأكد انه ينبغي للشعب الاطلاع على مسار البت في ملفات المسيئين وعملاء الاجانب والمرتبطين بهم ومقاضاتهم على ممارساتهم الاجرامية وفق العدالة.