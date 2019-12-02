وورد على حساب عباس علي كدخدائي الشخصي في موقع تويتر، حول المترشحين للانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشر: انه بدأ تسجيل المترشحين منذ يوم أمس. وينصح بمراجعة المواد 28 و 29 و 30 من قانون الانتخابات. فبالإضافة إلى توفر المتطلبات القانونية ، تعد القدرة على أداء واجبات النيابة المهمة شرطًا منطقيًا.

ويشار الى ان تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في نسختها الحادية عشرة بدأ منذ يوم أمس الأحد 1 كانون الاول/ ديسمبر وسيستمر لغاية يوم السبت المقبل.