|رقم الخبر: 269788
|تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019
|الوقت: 13:58
|الاقسام: محليات
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مجلس صيانة الدستور: حيازة الصلاحيات لتمثيل الشعب من الضرورات العقلانية
اعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس علي كدخدائي شروط الترشح في الانتخابات البرلمانية إنّه فضلا عن وجود المتطلبات القانونية تعد القدرة على أداء الوظائف المهمة في النيابة من بين الضرورات المنطقية.
وورد على حساب عباس علي كدخدائي الشخصي في موقع تويتر، حول المترشحين للانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشر: انه بدأ تسجيل المترشحين منذ يوم أمس. وينصح بمراجعة المواد 28 و 29 و 30 من قانون الانتخابات. فبالإضافة إلى توفر المتطلبات القانونية ، تعد القدرة على أداء واجبات النيابة المهمة شرطًا منطقيًا.
ويشار الى ان تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في نسختها الحادية عشرة بدأ منذ يوم أمس الأحد 1 كانون الاول/ ديسمبر وسيستمر لغاية يوم السبت المقبل.
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