قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور اليابان اليوم الاثنين: ان الاتفاق النووي اتفاق سياسي مبني على معادلة ربح – ربح وتم التوصل إليه من خلال اتفاق دولي بناء.

واضاف عراقجي اليوم الاثنين في ندوة خاصة حول "اجراءات القوى الرئيسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن الدولي" في طوكيو: الاتفاق النووي ليس مجرد اتفاق بين إيران والولايات المتحدة ، بل اتفاق دولي.

ويُعقد المنتدى الأول للحوار العالمي في طوكيو بمناسبة الذكرى الستين لتاسيس معهد اليابان للشؤون الدولية ، بحضور شخصيات سياسية وعلمية ورؤساء مراكز الدراسات في مختلف البلدان.

ووصل نائب وزير الخارجية إلى طوكيو اليوم الاثنين بعد يومين من المشاورات مع المسؤولين الصينيين حول موضوع الاتفاق النووي لحضور الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الاستشارية السياسية لنائبي وزير الخارجية الإيراني والياباني.