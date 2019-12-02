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رقم الخبر: 269783
تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019
الوقت: 13:19
الاقسام: منوعات
الفساد
الکلمات المفتاحية
الفساد
ترامب
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مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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