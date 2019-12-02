سجل لوكا دونتشيتش 27 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على 9 كرات مرتدة، لينهي دالاس مافريكس سلسلة انتصارات لوس أنجلوس ليكرز التي دامت 10 مباريات بالفوز عليه 114-100 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، وأحرز كواي ليونارد 34 نقطة ليفوز لوس أنجلوس كليبرز 150-125 على واشنطن ويزاردز.

وسجل بول جورج 31 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة ليحقق لوس أنجلوس الانتصار الثامن في آخر تسع مباريات، وفاز ميامي هيت 109-106 على مستضيفه بروكلين نتس.

وسجل بوسطن سيلتيكس 12 نقطة دون أي رد من منافسه في أواخر الربع الرابع، ليحقق الانتصار الثالث في أربع مباريات وينزل بمستضيفه نيويورك نيكس الهزيمة السادسة على التوالي بالفوز عليه 113-104.

وسجل ديلون بروكس 26 نقطة لينهي ممفيس جريزليز سلسلة من 6 هزائم بالفوز على مينيسوتا تيمبروولفز 115-107.

وسجل كريس بول سبع نقاط خلال فترة مهمة في الربع الرابع، ليفوز أوكلاهوما سيتي ثاندر 107-104 على مستضيفه نيو أورليانز بليكانز.

وسجل باسكال سياكام 35 نقطة ليسحق تورونتو رابتور ضيفه يوتا جاز 130-110.