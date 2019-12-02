فاز نانت على ضيفه تولوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة 15 من الدوري الفرنسي، التي شهدت أيضا فوز رين على سانت إيتيان بذات النتيجة.

وسجل هدفي نانت عبد الله توري من ركلة جزاء في الدقيقة 43 ولودوفيتش بلاس في الدقيقة 53، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لتولوز آرون ليا في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وأكمل تولوز المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 23 بعد طرد كواديو كونيه.

ورفع نانت رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز 20 الأخير.

وفي المباراة الثانية، انتزع رين فوزا صعبا من ضيفه سانت إيتيان 2-1، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد سانت إيتيان عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم لويس ديوني لفريق رين في الدقيقة 19 وتعادل رافينيا لسانت إيتيان في الدقيقة 25، قبل أن يسجل داميان دا سيلفا هدفا قاتلا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، حسم به النقاط الثلاث.