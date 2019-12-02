دخلت الفتاة، زلاتا نيكولويفا، من أهالي مدينة أستراخان الروسية في موسوعة غينيس الروسية للأرقام القياسية.

وبلغت زلاتا من العمر 11 عاما فقط، لكن طول شعرها بلغ 142 سنتيمترا، ما يعد أطول بـ9 سنتيمترات من الرقم القياسي الروسي السابق.

وقالت أختها دينارا إن البنت قررت أن ترسل إلى موقع غينيس طلبا بتسجيل رقمها القياسي الجديد بعد أن قاست شعرها وأدركت أنه أطول من الرقم القياسي السابق.

وطلبت إدارة الموقع تقديم فيديو يظهر قياس الشعر. وبعد ذلك صارت زلاتا صاحبة الرقم القياسي الروسي بطول الشعر.

وقالت أختها إن زلاتا لا تستطيع لصغر سنها رعاية شعرها بنفسها لاسيما بعد تبليله حين يصبح أطول وأثقل.