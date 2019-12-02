وضع فيردر بريمن حدا لسلسلة نتائجه المخيبة للآمال، بعدما حقق أول فوز بعد غياب تسعة لقاءات، بانتصاره المثير (3/2) على مضيفه فولفسبورج يوم الأحد.

وافتتح ميلوت راشيكا التسجيل لبريمن، في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، لكن فوتر فيجورست أدرك التعادل لفولفسبورج، في الدقيقة 36.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد بيتينكورت ليوناردو التقدم لبريمن مجددا، في الدقيقة 39.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي ويليام هدف التعادل لفولفسبورج، في الدقيقة 73، غير أن راشيكا واصل تألقه، حيث سجل الهدف الثالث لبريمن وهدفه الشخصي الثاني، في الدقيقة 83، ليمنح فريقه أول فوز في البطولة، منذ شهرين ونصف الشهر.

ويرجع آخر انتصار لبريمن قبل هذا اللقاء في الدوري، إلى 14 أيلول/سبتمبر الماضي، حينما تغلب 2/1 على مضيفه يونيون برلين، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

هذا وتغلب متصدر الدوري الالماني بروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فرايبورج بأربعة أهداف لهدفين.