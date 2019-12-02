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رقم الخبر: 269776 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 13:16 الاقسام: رياضة  
بولونيا يعمق جراح نابولي في الكالتشيو

بولونيا يعمق جراح نابولي في الكالتشيو

واصل نابولي ترنحه في الدوري الإيطالي، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه بولونيا، وحقق بذلك بولونيا أول فوز له في البطولة منذ 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتجمد رصيد نابولي، الذي ظل عاجزا عن تحقيق أي انتصار للقاء السادس على التوالي في البطولة، عند 20 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد بولونيا، إلى 16 نقطة في المركز 12.

هذا وجرت عدة مباريات اخرى مساء الاحد كانت نتائجها كالتالي:

يوفنتوس 2 – ساسولو 2

انتر ميلان 2 – سبال 1

لاتسيو 3 – اودينزي صفر

بارما صفر – ميلان 1

هيلاس فيرونا 1 – روما 3

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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