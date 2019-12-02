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رقم الخبر: 269773 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: منوعات  
شاب مصري يغافل صديقه وينتحر من أعلى برج القاهرة

شاب مصري يغافل صديقه وينتحر من أعلى برج القاهرة

أقدم شاب مصري على الانتحـار بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة؛ جراء مروره بأزمة نفسية حادة بعد التخرج من الجامعة.

 وذكرت وسائل إعلام مصرية أن شاباً من خريجي كلية الهندسة بجامعة حلوان، دخل في حالة نفسية سيئة فأفصح عن نيته بالانتحـار، ليقرر أحد أصدقائه التخفيف عنه والخروج معه في نزهة. وغافل الشاب صديقه خلال حديثه معه وقفز من أعلى برج القاهرة الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً ليتوفى بالحال، فيما تحفظت النيابة العامة على صديق المنتحـر لأخذ أقواله بالواقعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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