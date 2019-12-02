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رقم الخبر: 269770 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 13:26 الاقسام: منوعات  
العثور على مجرات خالية من المادة المظلمة

العثور على مجرات خالية من المادة المظلمة

عثر علماء الفلك الصينيون في منطقة قريبة من درب التبانة على 14 مجرة صغيرة الحجم تغيب المادة المظلمة داخلها تماما أو هناك مادة تعجز تلسكوبات الأرض عن اكتشافها.

وقد نشرت مجلة Nature Astronomy العلمية الأمريكية صورا فوتوغرافية لتلك الأجرام الكونية الغامضة.

وقال العلماء إن 14 مجرة تقع في مناطق نائية للكون بعيدا عن المجرات الكبرى الساطعة وغيرها من التكتلات الكثيفة من المادة. ويضع اكتشافها موضع الشك نظريات الكون المعاصرة التي تصف عملية تشكل المجرات.

جدير بالذكر أن علماء الفلك اعتبروا منذ 50 عاما أن الكون يتألف من مادة يمكن رؤيتها فقط. لكن الأرصاد اللاحقة للنجوم الطائرة بسرعة هائلة على مشارف المجرات القريبة أظهرت أن الأمر ليس كذلك.

واتضح أن النجوم تطير بسرعة تزيد 10 أضعاف عما توقعتها النظرية التي تصف كتلة كل النجوم وتكتلات الغاز والثقوب السوداء وغيرها من الأجرام الكونية الواقعة داخل المجرات.

ويفسر العلماء الآن تلك الظاهرة الغامضة بوجود ما يسمى بـ المادة المظلمة وهي مادة غير مرئية تشكل نسبة 75% من إجمالي مادة الكون. ويرى العلماء أن كتلة المادة غير المرئية تزيد 10 أضعاف عن كتلة المادة المرئية في كل مجرة. وتهدي تلك المادة كتلة هائلة للمجرات وتمنع تطاير النجوم منها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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