قال المدير العام للنقل البري في سيستان وبلوجستان، إن نقل البضائع بين المحافظة وولاية بلوجستان في باكستان سيتم توسيعه على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

واضاف أيوب كرد في حديث مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين، إن سيستان وبلوجستان وفرت فرصا اقتصادية جيدة لدول المنطقة ، وخاصة باكستان ، في مجال النقل والترانزيت، مضيفا ان في الاجتماع الذي عقد في زاهدان يومي 28 و29 نوفمبر ، تم طرح قضايا مثل إصدار تأشيرة لمدة 6 أشهر وسنة واحدة متعددة السفرات للسائقين الإيرانيين والإسراع في إعادة بناء طريق كويتا - تفتان.

وفي إشارة إلى أهمية تقديم الخدمات المناسبة للزوار الباكستانيين لزيارة العتبات المقدسة وباقي السياح، أوضح كرد : نظرا للنمو المتزايد للزوار والسياح الذين يعبرون الحدود البرية ، تم التركيز على استعادة قطارات المسافرين السياحية بين البلدين ونقل المسافرين عن طريق السكك الحديدية بدلا من النقل البري.

تقع محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق إيران، على حدود أفغانستان وباكستان وبحر عمان.

تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوجستان هي واحدة من أكثر الطرق ملائمة وآمنة لدول المنطقة ، وخاصة أفغانستان وباكستان ، للوصول إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا .