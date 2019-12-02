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رقم الخبر: 269768 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
مانشستر يونايتد يواصل ترنحه بالتعادل مع أستون فيلا
الدوري الانجليزي ..

مانشستر يونايتد يواصل ترنحه بالتعادل مع أستون فيلا

واصل مانشستر يونايتد ترنحه، وسقط في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا (2-2) مساء الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كل من حارس أستون فيلا توم هيتون (42) بالخطأ في مرماه، وفكتور لينديلوف (64)، فيما أحرز جاك جريليش (11) وتايرون مينجز (66) هدفي الفيلانز.

 ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولم يحقق مان يونايتد الفوز في آخر 3 مباريات بجميع البطولات حيث تعادل مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا بالبريميرليج، إلى جانب الخسارة من أستانا بالدوري الأوروبي.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

نوريتش سيتي 2 – ارسنال 2

وولفرهامبتون 1 – شيفيلد يونايتد 1

ليستر سيتي 2 – ايفرتون 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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