ميسي يقهر أتلتيكو مدريد ويحفظ لبرشلونة صدارة الليجا حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، في معقل الأخير "واندا ميتروبوليتانو".