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رقم الخبر: 269767 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
ميسي يقهر أتلتيكو مدريد ويحفظ لبرشلونة صدارة الليجا

ميسي يقهر أتلتيكو مدريد ويحفظ لبرشلونة صدارة الليجا

حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، في معقل الأخير "واندا ميتروبوليتانو".

وسجل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليكسر عقدته في هذا الملعب.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الليجا، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى لنفس الاطار:

اشبيلية 1 – ليجانيس صفر

اتلتيك بيلباو 2 – غرناطة صفر

اسبانيول 2 – اوساسونا 4

خيتافي 4 – ليفانتي صفر

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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