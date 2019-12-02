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رقم الخبر: 269766 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
محافظة ألبرز تستضيف كأس آسيا لسباق الدراجات والجري

محافظة ألبرز تستضيف كأس آسيا لسباق الدراجات والجري

أعلن رئيس اتحاد السباق الثلاثي (Triathlon) "مهدي كودرزي" عن استضافة محافظة ألبرز (غربي العاصمة طهران) لمنافسات كأس آسيا لركوب الدراجات والجري في فئتي السيدات والرجال آذار/ مارس 2020.

وخلال اجتماع المجلس الرياضي في محافظة ألبرز يوم الأحد، أضاف كودرزي، ان هذا الحدث الرياضي يقام لأول مرة في البلاد؛ مؤكدا ان المسؤولين المعنيين يهدفون الى اقامته طبقا للمعايير العالمية.

وأوضح، ان هذا الحدث ينطوي على ركوب الدراجات والجري، ومن المقرر أن يقام في حضن الطبيعة بمحافظة ألبرز.

وسيشارك في هذه الدورة من المنافسات ما يزيد عن 50 رياضيا ورياضية من الدول الأجنبية.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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