وخلال اجتماع المجلس الرياضي في محافظة ألبرز يوم الأحد، أضاف كودرزي، ان هذا الحدث الرياضي يقام لأول مرة في البلاد؛ مؤكدا ان المسؤولين المعنيين يهدفون الى اقامته طبقا للمعايير العالمية.

وأوضح، ان هذا الحدث ينطوي على ركوب الدراجات والجري، ومن المقرر أن يقام في حضن الطبيعة بمحافظة ألبرز.

وسيشارك في هذه الدورة من المنافسات ما يزيد عن 50 رياضيا ورياضية من الدول الأجنبية.