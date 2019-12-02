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رقم الخبر: 269765 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
سيدة إيرانية تشرف على نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية

سيدة إيرانية تشرف على نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية

اختيرت رئيسة لجنة كرة القدم الشاطئية في إيران "بريا شهرياري"، مشرفة على نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية.

وبدأت منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر في باراغواي.

وبعث في وقت سابق الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة إلى بريا شهرياري، دعاها خلالها للاشراف على المنافسات كمراقب في جميع أيام البطولة، كما أعلن أيضا عن تعيينها مشرفة على المباراة الحاسمة بإعلانه تفاصيل المباراة النهائية.

علما، ان شهرياري اختيرت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكون أول امرأة تشرف عى مباريات البطولة العالمية لكرة القدم الشاطئية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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