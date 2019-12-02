  • الإثنين ٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 269763 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
3 برونزيات للمنتخب الإيراني في بطولة آسيا لمصارعة (الكوراش) بقرغيزيا

3 برونزيات للمنتخب الإيراني في بطولة آسيا لمصارعة (الكوراش) بقرغيزيا

تقلد المنتخب الإيراني 3 برونزيات في البطولة الآسيوية لمصارعة الكوراش في قيرغيزستان.

واقيمت منافسات البطولة الآسيوية لمصارعة الكوراش من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الى 29 من الشهر نفسه في العاصمة القيرغيزية بيشكك بمشاركة 100 مصارع من ما يزيد عن 16 دولة.

وضمت البعثة الإيرانية الموفدة لهذه الدورة من البطولة، 5 رياضيين الى جانب المدرب "هادي محبي"، ومسؤول المصارعات التقليدية والمسؤول عن البعثة الموفدة "علي بازيار"، حيث حاز ثلاثة من المصارعين الإيرانيين على برونزيات، فيما وقف الرياضيين الآخرين في المركز الخامس من البطولة، وتضمنت البطولة المشاركة الفخرية لأبطال أميركا وتركيا وايطاليا وفرنسا.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/8691 sec