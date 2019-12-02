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رقم الخبر: 269762 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:46 الاقسام: سياحة  
محافظة جهارمحال وبختياري
من معالم ايران السياحية

محافظة جهارمحال وبختياري

محافظة جهارمحال وبختياري (چهار محال بختیاری) محافظة تدعى «سقف ايران»، وهي مسقط رأس ومكان اقامة عدد من كبار العلماء والشعراء والعرفاء الايرانيين.

هذه المحافظة هي آية من روائع الجاذبيات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وتُعرف تشهار محال وبختياري بمياهها العذبة الجارية وسهل زهور الزنبق المقلوب.

تقع المحافظة في جنوب غربي ايران وتحاصرها جبال زاغروس الشاهقة؛ وهي مصيف لرؤساء القبائل البختيارية. ويتكلم اهاليها باللهجات الفارسية – التركية والقشقائية والبختيارية.

وأما تسمية هذه المحافظة بـ «جهارمحال وبختياري» فيها اشارة الى منطقتين مختلفتين أي جهارمحال وبختياري.

من روائع الجاذبيات السياحية والطبيعية الأخرى التي تحظى بها المحافظة، هو أنها مصدر لنهرين كبيرين في ايران، هما زاينده رود وكارون. يبلغ ارتفاع أعلى نقطة في هذه المحافظة 5484 متراً وهي جبال زردكوه، حيث ينبع نهرا زاينده رود وكارون من جليدها الدائم طوال السنة.

 
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مصدر الخبر: اذاعة طهران
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