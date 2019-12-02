تقعُ دولة ماليزيا في جَنوب شرق آسيا، في المحيط الهِندي، وعاصِمَتها هي كوالالمبور، وتبلغُ مساحتها حوالي 329 ألف كيلومتر مربع، يصل عدد سكّانها إلى حوالي 30 مليون نسمة.

وتعدُّ دولة ماليزيا دولةً متعددَّة الأعراق والثَّقافات والسُّكَان، يُشكِّل الملايو أغلبية السكَّان، ويوجد فيها الصِّينيُّون والهنود وبعض الأقليَّات الأخرى. كما تعدُّ لغة ماهاسا ملايو أو المالايوية اللَّغة الرَّسمية في البلاد، ويستخدم الماليزيُّون اللُّغة الإنجليزيَّة في الأعمال، ويستخدم الصينيون اللُّغة الصِّينيَّة، والهنود اللُّغة الهندية ولغة التاميل.

وبالاضافة الى ذلك كله، يُعدُّ الإسلام الدَّيانة الرَّسميَّة في البلاد، مثلما يضمن الدستور حرِّية الأديان الأخرى؛ حيث يبلغ عددُ المسلمين في ماليزيا حوالي 60 بالمئة من السّكان البالغِ عددهم حوالي 30 مليون نسمة، فهم يشكّلون بذلك الأغلبية في البلاد، وتبلغ نسبة البوذيين نحو 20 بالمئة، والمسيحيين حوالي 9 بالمئة ، والهندوس حوالي 6 بالمئة، وتدين البقية منهم بديانات مختلفة مثل السِّيخيَّة والديانات الصينيَّة التَّقليديَّة. تُقام الصَّلوات الخمس في ماليزيا في المساجد، ويحتفل المسلمون فيها بعيدي الفطر والأضحى، ويتَّجه آلاف المسلمين كلّ سنة من ماليزيا إلى مكَّة المُكرَّمة لأداء فريضة الحج.

ومن معالم ماليزيا الاسلامية المهمة، المتحف الإسلامي في كوالالمبور الذي يحتوي على أقسام تضم فن العمارة الإسلامي، وقسم المورثات العثمانية، وبعض نماذج المساجد، والمخطوطات الإسلامية، والقطع الأثرية من الدولة العثمانية في سوريا وتركيا ومعالم أخرى. كما يضم أكثر من 200 مخطوطة إسلامية نادرة.