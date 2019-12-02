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رقم الخبر: 269759 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: ثقافة وفن  
"مكرالن" يقتنص جائزة مهرجان "مالطا" الدولي

"مكرالن" يقتنص جائزة مهرجان "مالطا" الدولي

حصل الفيلم الإيراني القصير"مكرالن" للمخرجة والمنتجة مريم زارعي على جائزة افضل فيلم من مهرجان "مالطا" الدولي.

ويعتبر المهرجان من أهم المهرجانات الاوروبية واقيم بنسخته السابعة والخمسين في نوفمبر المنصرم في العاصمة فاليتا وتنافست فيه افلام قصيرة من شتى انحاء العالم.

ويحكي "مكرالن" قصة عائلة تعيش في مقبرة للسيارات ولديها طفلة ضريرة قد اختارت هي وشقيقها سيارة من سيارات المقبرة لتقضي أيامها فيها.

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من آتنا سليمي ورزمريم كاظمي وطاها نجف بور ومنصور نصيري.

يذكر ان "مكرالن" سبق ان شارك في مهرجان برلين الدولي بنسخته التاسعة والستين في المانيا ومهرجان "الدانوب الأزرق" الدولي في النمسا.

 
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مصدر الخبر: ايفيلم
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