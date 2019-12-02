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رقم الخبر: 269758 تاريخ النشر: كانون الأول 02, 2019 الوقت: 11:49 الاقسام: ثقافة وفن  
مسلسل الشاشة الصغيرة "جراء المصير" يطل ببطولة ليلى بلوكات

مسلسل الشاشة الصغيرة "جراء المصير" يطل ببطولة ليلى بلوكات

كشفت مواقع فنية عن مشاركة النجمة الإيرانية "ليلى بلوكات" وممثلة دور "نفرتيتي" زوجة فرعون مصر في العمل التاريخي – الديني الشيق "يوسف الصديق" في المسلسل التلفزيوني "جراء المصير"، حيث تطل على جمهورها خلال وقت قريب على الشاشة الصغيرة.

والمسلسل يروي قصة مصير طفلين من أيام طفولتهما في الميتم حتى الشباب ويصور حياتهما في دار الأيتام وطموحهما وتطلعاتهما وسعيهما لتحقيق الأهداف والأماني.

ويشارك في تمثيل المسلسل كل من: بوريا بور سرخ، مجيد واشقاني، ليلى بلوكات، حبيب دهقان نسب، حسين باكدل، مانده طهماسبي، سيد مهرداد ضيايي، علي رضا استادي، فريبا نادري، مهدي صبايي و علي رضا آرا وانضمت حديثا الفنانة "مونا كرمي" لتلك المجموعة.

ويعد دارا حيايي، كيسان ديباج، فاطيما بهارمست، محمد زكي زاده، نسيم فروغ، مهديس توكلي ضمن الممثلين الشباب الذين شاركوا في هذا الجزء.

وتم تأليف سيناريو المسلسل بقلم مجموعة من المؤلفين أبرزهم روح الله صديقي، سارا خسرو آبادي و مسعود کرمي ومن المقرر بثه عبر احدى الشبكات المحلية إبتداءً من 21 ديسمبر الجاري.

 
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مصدر الخبر: ايفيلم
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