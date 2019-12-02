ثورات عديدة مرت بها السينما خلال سنين تطورها بدايةً من السينما الصامتة، ثم السينما الملونة، ثم عرض الأفلام بتقنية الـ3D ، وأخيرًا في عصرنا الحالي ظهرت قاعات السينما المجهزة بتقنية الـ 4D.

وعلى رأس تلك الثورات كانت الصورة الملونة، وبغير المتوقع لم يكن اكتشاف التصوير بالألوان متأخرًا كثيرًا عن ظهور السينما، فمع عرض أول فيلم سينمائي صامت في التاريخ بباريس عام 1895، كان اكتشاف إمكانية التصوير بالألوان عام 1908، وذلك بتسجيل الأمريكي تشارلز إيريان براءة اختراع أول عملية تصوير بالألوان، والتي عرفت باسم “كينماكولو”.

إلا أن أسبابًا عديدة كانت وراء تأخر استخدام تلك التقنية، على رأسها احتكار بعض الشركات لحقوق الاستعمال، كذلك خوف المنتجين والمخرجين من أي تغيير قد يؤثر على تلك الصناعة، وبالتالي خسارتهم، فآثروا السلامة وابتعدوا عن التجربة.

إلى أن ظهر أول فيلم ملون عرض في قاعات السينما بتاريخ 3 ديسمبر كانون الاول عام 1922، وهو فيلم قصة البحر “The Toll of the Sea” للمخرج الأمريكي شيستر فرانكلين، ومع ذلك والى الخمسينات وبسبب التكلفة العالية كان استعمال التصوير بالألوان على استحياء، حتى كانت ثورة التصوير بالألوان بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد استخدام تقنية طورها الألمان جعلت التصوير بالألوان يتم من خلال عدسة واحدة وبتكلفة أقل كثيرًا، وهكذا صار التصوير بالألوان هو القاعدة في هوليود.