ذات صباحٍ من العام 1995، سَطَا شخصٌ على مصرِفين اثنين في مدينة «بِتسبِرغ» بولاية بنسيلفانيا الأمريكية. كان رجلاً هائلاً بدينًا، في أواسط العمر، مضى في واضحة النهار سافِرَ الوجه، بغير قناعٍ أو ما يُشبه القناع.

لم يتكلَّف التخفِّيَ على أي نحوٍ كان. وقبل أن يغادر المصرف، شَخَصَ ببصرِه إلى كاميرات المراقبة، وأرسل ابتسامةً واثقة، ثم ولّاها ظهره ومضى. وفي المساء، داهمت قوات الشرطة منزله، وألقت القبض عليه، وواجهته بصورته التي التقطتها الكاميرات. فما كان من الرَّجُل، ويُدعَى «ماكارثر ويلر»، إلا أن حدَّق في الصورة، وقد اتسعت عيناه دَهَشا، وغمغم قائلاً: "لكنني ارتديتُ قناع الليمون!" كان على قناعةٍ أنه إذا ما دلَّكَ جِسمَه بالليمون، فسوف يختفي عن الكاميرات. ولِمَ لا؟ أليست عُصارة الليمون من مكوِّنات الحبر السِّري؟ فطالما أنه يتجنب الحرارة الزائدة، فسوف يظل مختفيًا عن الأنظار والكاميرات!

لم يكن السيد «ويلر» مجنونًا أو مخمورًا، بحسب ما توصَّل إليه المحققون، وإنما كان رجلاً أخطأ التقدير. ويا له من خطأ!

استرعتْ الواقعةُ انتباهَ البروفيسور «داﭬيد دانِنغ»، أستاذِ علم النفس بجامعة كورنيل، فكلَّف أحد مساعديه - ويُدعى «ﭽاستن كروغر»، طالب الدراسات العليا بالجامعة - بتقصِّي هذه الواقعة التي بنظره ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافات معينة لدى غالبية أفراد المجتمع. خلُصَ الاثنان إلى نظريةٍ مُفادُها أنه بينما ترتسمُ في مخيلة عموم الناس صورةٌ ذاتية إيجابية عن قدراتهم الذهنية والاجتماعية، ثمة أشخاصٌ يتجاوزون هذا الهامش الطبيعي إلى حدِّ خداع الذات، ورسم صورٍ عن أنفسهم هي أبعدُ ما تكون عن الحقيقة، وتقييم قدراتهم بأعلى كثيرًا مما هي عليه في واقع الحال. هذه «الثقة المتوهَّمة» الناجمة عن تقديرات خاطئة أحياناً كثيرة تعود لطبيعة ومستوى ثقافة الفرد، والتي يُطلَق عليها في بعض الدوائر العلمية «تأثير داننغ-كروغر» (Dunning-Kruger effect)، هي ما تفسِّر ذلك النزوع الإدراكي لدى البعض إلى تضخيم الذات، والمبالغة في تقييم أنفسهم وإمكاناتهم.

هذه «الثقة المتوهَّمة» ليست حبيسةَ قاعات المحاضرات، ولا محدودةً بحدودها. كلا، بل تتجاوزها لتطالَ تفاصيل حياتنا اليومية. ففي دراسة تكميلية، غادر الباحثان مكتبيهما بالجامعة، وخرجا قاصدَين أحد ميادين الرماية، حيث التقيا عددًا من ممارسي الرماية وهواة الأسلحة، ووجَّها إليهم أسئلة تتعلَّق بقواعد السلامة الواجبِ مراعاتُها لدى استخدام السلاح. فأصحابُ الرصيدِ الأقل من الإجابات الصائبة منحوا أنفسهم تقييماتٍ سخيَّة، وبالغوا في تقدير معرفتهم بالأسلحة وقواعد التعامل معها مبالغةً شديدة.

فإذا ما تخطَّينا حيِّز المعرفة المعلوماتية، التي ترتكز على حقائقَ موضوعيةٍ، لَمَا شَقَّ علينا أن نلحظ «تأثير داننغ-كروغر» في تقييم الأشخاص لأنفسهم عندما يتعلق الأمر بغير ذلك من القدرات والمهارات الشخصية. لو أنك من متابعي أيٍّ من تلك البرامج التليفزيونية التي تقومُ على تنظيم مسابقات للمواهب، فسوف تلحظُ تلك الصدمة التي تعلو وجوه المتسابقين حينما يرفضهم المُحكِّمون، ويُعلنون استبعادهم من المسابقة. قد تبدو لنا هذه الصدمةُ هزلية، أو مدعاةً للضحك والتندُّر، غير أنها - في حسبان هؤلاء المتسابقين أنفسهم - أبعدُ ما تكون عن الهزل والضحك؛ إنهم في حقيقة الأمر غيرُ واعين إلى مبلغ التضليل النفسي الذي جَناهُ عليهم شعورُهم الزائفُ بالأفضلية.

والحقُّ أن المبالغة في تقييم القدرات الشخصية أمرٌ شائع، إن لم يكن طبيعيًا. ففي دراسة أجريت على قائدي السيارات، انتهى الباحثون إلى أن 80 بالمائة منهم يرون أن مستواهم في القيادة «أعلى من المتوسط» - وهي نتيجةٌ لا تقبلُها قواعد الإحصاء. وانتهت دراساتٌ أخرى إلى نتائج مماثلة، عندما طُلب إلى المشاركين تقييمُ قدراتهم الذهنية، أو مقدار ما يتمتعون به من قَبولٍ شخصي. الإشكالية إنما تكمُن في أن هؤلاء الذين تعوزُهُم القدرة أو الكفاءة قلَّما يَعُون ذلك، ومن ثم ينتهون إلى استنتاجاتٍ مغلوطة، أو يُقبلون على خياراتٍ خاطئة، أو يتخذون قراراتٍ غيرَ ملائمة. والأنكى من ذلك، والأمضُّ، أنهم يُحجَبون عن رؤية أنفسهم وإمكاناتهم بما هي عليه، فكأنما تُنزع منهم القدرةُ على إدراك أخطائهم والوقوف عليها.

فالأشخاصُ منعدمو الكفاءة أو فاقدو الأهلية لا يُدركون أنهم قليلو الوعي والادراك. وبدلاً من أن يتولاهم الارتباك والتردد، وبدلاً من أن يثوبوا إلى شيء من التفكُّر والمراجعة الذاتية، إذا هم يُصرُّون أنهم على صواب، وأن طريقهم هو الطريق القويم، ومثلما قال العلماء: "إن الجهلَ أقدرُ من العلم على بثِّ الثقة في النفوس."

ومما تجدُرُ الإشارة إليه أن هذه الظاهرة ليست قصرًا على منعدمي الكفاءة ومحدودي الذكاء؛ الأذكياء أيضًا يعجزون عن تقييم قدراتهم وإمكاناتهم التقييمَ الدقيق.

فبقدر ما يميل الطلاب الذين تنحصرُ تقديراتهم الدراسية بين «ضعيف» و«مقبول» إلى المبالغة في تقييم قدراتهم، نلحظ أن المتفوقين، الذين يُحصِّلون أعلى التقديرات، يَجنحون إلى الحطِّ من قدراتهم، أو تقييمها بأقل مما ينبغي لهم. لذا، فأن السبيل إلى تجنُّب مصير ذلك اللص الأخرق الذي أقدَمَ على السطو على مصرفين متشجِّعًا بقناعٍ من عصير الليمون! إننا نسعى في طُرُق شتَّى، ونبذل محاولاتٍ متباينة، تكون لبعضها نتائجُ إيجابية، أما بعضُها الآخر فيقتربُ - قليلًا أو كثيرًا - من فكرة قناع الليمون: مجرَّدُ محاولات خرقاء، أو غير عقلانية، أو عديمة القيمة، أو محضُ حماقات. العِبرة إنما تكونُ بألا تنطليَ علينا - فضلاً عن أن تتمكنَ منَّا - أوهامُ التفوُّق والأفضلية الزائفة. فما أحوجَنا إلى توطين النفس على مراجعة حدود قدراتنا بين الحين والحين، وما أحوجنا إلى أن نتذكَّر ذلك القولَ الحكيمَ المنسوبَ إلى كونفوشيوس: إنَّ المعرفةَ الحقةَ هي معرفةُ المرءِ بمدى جهله.