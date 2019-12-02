أوضح البيت الأبيض الأميركي -في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر- أن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.

وقال بات سيبولوني مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لنادلر أمس الأحد إن فريق ترامب لا يمكن توقع مشاركته في جلسة لم يتم بعد إعلان أسماء الشهود، وفي الوقت الذي "لم يتضح فيه حتى الآن ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

ومع ذلك، لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول يوم الجمعة المقبل.\

ويواجه ترامب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب مزاعم بأنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة من أوكرانيا للإضرار بخصومه السياسيين المحليين، بما في ذلك جو بايدن منافسه المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل لعام 2020.

وستبدأ اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء للتقرير فيما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها بمرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية المتمثلة في "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل، تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وإعاقة العدالة.