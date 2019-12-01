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رقم الخبر: 269732 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 18:45 الاقسام: محليات  
قائد الثورة: إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية فلا تقبلوها
في رسالة إلى المرشحين للانتخابات التشريعية في البلاد

قائد الثورة: إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية فلا تقبلوها

أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الأحد، إلى بدء عملية التسجيل للترشح للانتخابات التشريعية في إيران بنسختها الحادية عشرة، وقال: إذا لم يكن المرء على قدر المسؤولية من المفترض أن لا يتجشّم عناء قبولها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي نوه في حديث له صباح الأحد، إلى تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في نسختها الحادية عشرة، وأكد أن "أي مهمة أو منصب أو إمكانيات تنطوي على مسؤولية وتعهد والتزام، ينبغي إمعان النظر إذا ما كنّا قدر الالتزام المفوض لنا أم لا؟ إن هذا الأمر درس في غاية الأهمية".

وتطرق قائد الثورة الإسلامية إلى وصايا الرسول الأعظم (ص) إلى أبي ذر، إذ يقول: " عَن اَبی ذَرٍّ (سَلامُ اللّهِ عَلَیهِ) اَنَّ النَّبیَّ (صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وآلِهِ) قالَ یا اَبا ذَرٍّ اِنّی اُحِبُّ لَك ما اُحِبُّ لِنَفسی اِنّی اَراكَ ضَعیفاً فَلا تُؤَمَّرَنَّ عَلیٰ اِثنَینِ ولا تَوَلَّیَنَّ مالَ یَتیم".

كما لفت آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إلى بدء عملية التسجيل للترشح للإنتخابات التشريعية في إيران، وقال: "إن البعض يدخل هذا المضمار دون سابق واعز! السؤال الذي يتوجه إلى المشاركين هل أنكم لديكم الإمكانيات الكافية حتى تترشحوا وتتقلدوا هذه المسؤولية، إني لما أتحدث عن هذا الموضوع فلا يعني أنني بمعزل عن هذا المغزى، وأنتم كذلك أي الذين منكم من يتقلد منصبا ما".

وتابع سماحة القائد بالقول: "أي مهمة أو منصب أو إمكانيات تنطوي على مسؤولية وتعهد والتزام، ينبغي إمعان النظر إذا ما كنّا قدر الإلتزام المفوّض لنا أم لا؟ إن هذا الأمر درس في غاية الأهمية".

 

 

 
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