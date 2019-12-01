* القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الضابط المسؤول عن إعطاء أوامر بقتل المتظاهرين في ذي قار * مقتدى الصدر: سنمنع الاحزاب والتيارات من التدخل في تشكيل الحكومة * إصابة تسعة عناصر من الشرطة بزجاجات حارقة من قبل مجهولين في مدينة كربلاء المقدسة * سياسي بلجيكي يكشف عن مخطط اميركي – سعودي – إسرائيلي لضرب إستقرار العراق

وافق البرلمان العراقي خلال جلسته، الأحد، على إستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعدما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية.

وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".

وكتب عبد المهدي في طلبه الى البرلمان "إستجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول إستقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي إستقالة الحكومة بمجملها"، بحسب ما نشره موقع "رووداو".

وتابع عبد المهدي: "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".

ودعا البرلمان إلى "إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلّموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".

ووقع عدد من نواب البرلمان العراقي، الأحد، على وثيقة حددوا فيها الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل.

وأكد النواب أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون "شخصية وطنية مستقلة من حملة الجنسية العراقية حصرا، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ سنة 2003 ولحد الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين".

يذكر أن البرلمان العراقي وافق في وقت سابق من اليوم على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".

هذا وأصدرت الهيئة القضائية التحقيقية في العراق مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمّري لإصداره أوامر تسببت بقتل متظاهرين في محافظة ذي قار.

إلى ذلك فرضت عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق سيطرتها على مداخل المحافظة بعد توارد الأنباء عن نية مجموعات وصفوها بالمنحرفة بالدخول إلى المدينة.

وأفادت قناة الميادين: إن العشائر طالبت القوات الأمنية بإغلاق منافذ المحافظة واعتذرت من عشائر محافظات العراق الأخرى لهذا الإغلاق لأسباب أمنية.

وكانت المدينة قد شهدت توتراً بفعل تطويق أبنائها مقر قيادة الشرطة في الشامية برغم مناشدات منسقي التظاهرات بضرورة الإكتفاء بالتظاهر من دون إقتحام أو حرق لأي من دوائر الدولة.

وفي النجف الأشرف طالب المحافظ لؤي الياسري الحكومة الاتحادية بالتدخّل الفوري لإيقاف نزف الدم في المحافظة.

الياسري طالب بفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها المدينة.

وفي اتصالٍ هاتفي بمحافظ النجف أكد الرئيس العراقي برهم صالح أنه ستكون هناك حلول ناجعة لما يحدث في النجف وأن الرئاسة تتابع الأزْمة على أعلى المستويات.

أما في مدينة كربلاء أفاد مراسنا بإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد رميهم بزجاجاتٍ حارقة من قبل مجهولين.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة، في محافظة نينوى، مشيرة إلى اعتقال أحد عناصر "داعش" بداخله.

وقال إعلام الداخلية، في بيان له أمس الاحد: إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت معملا لتصنيع العبوات المتفجرة، وهو تابع لعصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى".

وأضاف: أن "المعمل يحتوي بداخله مواد ومعدات وختومات تابعة ل‍داعش"، لافتا إلى "القاء القوة المنفذة للعملية، القبض على عنصر من داعش كان موجودا داخل المعمل".

وتابع: انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، أمس الاحد، عن إحصائية الحرائق التي إندلعت في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى بفعل التظاهرات خلال الشهرين الماضيين، مبينة ان مجموع الحرائق بلغت 267 حادثاً.

واضافت: إن عدد الحرائق كان في "بغداد/ الكرخ ١٠ حوادث، وبغداد/ الرصافة ٩٧ حادثاً، وفي النجف ١٢ حادثاً وميسان ١٥ حادثاً، والديوانية ١٨ حادثاً وذي قار ٣٦ حادثاً".

وتابعت: في "واسط ١٧ حادثاً، والبصرة ١٣ حادثاً وبابل ١٣ حادثاً، وديالى حادث واحد، وكربلاء ٢٢ حادثاً، والمثنى ١٣ حادثاً".

الى ذلك أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه سيمنع كل الأحزاب والتيارات من التدخل بتشكيل الحكومة، مؤكدا براءته من المتظاهرين الذين يعمدون إلى القتل وتعريض المقدسات للخطر جهلا أو عمدا.

وقال الصدر في محادثة مع المقرب منه، صالح محمد العراقي، نشرها الأخير في فيسبوك أمس السبت:"لم ولن أسمح بعودة الفاسدين بثوب آخر وبمسميات أخرى، وسنمنع كل الأحزاب والتيارات، كما منعنا التيار الصدري من التدخل في تشكيل الحكومة والمفوضية".

وأكد الصدر: "إن كان بعض المتظاهرين من أتباعنا، ولا زالوا يأتمرون بأمري.. فإني لم ولن أقول لهم عودوا إلى منازلكم ولا تتظاهروا، فهو حقهم، بل أنني آمرهم بعدم إستعمال العنف مطلقا، بل يبقون على إعتصامهم وإضرابهم (الجزئي) إن شاؤوا، بل وأني أبرأ من أي منهم ومن المتظاهرين الذين يعمدون إلى الحرق والقتل وتعريض المدنيين إلى الخطر وتعريض المقدسات والعلماء ومراقد العلماء للخطر، جهلا أو عمدا".

وأكد المحلل السياسي البلجيكي ايليا ماجنر، أن أمیركا والسعودية والكيان الإسرائيلي يخططون لضرب إستقرار العراق بهدف إستغلال موارده النفطية.

وقال ماجنر في مقابلة مع قناة «برس.تي.في» أمس: إن الإحتجاجات بشأن المطالب الاقتصادية الشعبية لها في جانب منها جذور في الاحتلال الأمیركي وتدخل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مبيناً أن النظام السعودي مستعد لدفع أي كمية من الأموال في سبيل إرضاء واشنطن ومحاربة الدولة العراقية.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، مثل السعودية و«إسرائيل» لديهم خطط لاستغلال موارد العراق النفطية، أكد ماجنر أنهم يعتزمون المضي قدماً في تحقيق هذا الهدف من خلال زعزعة استقرار العراق.

وأضاف: إن الأمريكيين يقومون بعملية الدعم من خلال إستخدام أشخاص مدربين تدريباً عالياً على التلاعب بالمتظاهرين وتوجيههم إلى ما يريدون لأن العراق ولبنان غير مستقرين يدخلان في خطة الأميركيين لإفساد منطقة مستقرة.