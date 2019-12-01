اعتبر وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، ان التجارة مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي فرصة فريدة للتجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أردكانيان، في كلمة بمراسم افتتاح منتدى تجارة ايران مع الاتحاد الأوراسي (روسيا، كازاخستان، قرغيزيا وأرمينيا) في طهران أمس الأحد، بأن ايران والاتحاد وبعد سنوات من المفاوضات توصلا لإتفاقية تجارية العام الفائت.

ودعا أردكانيان لضرورة معالجة معوقات التنفيذ الدقيق للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مؤكداً أنها توفر الأرضية اللازمة لتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي بين الجانبين. واعتبر ان تبلور الاتحاد الأوراسي يمثل نموذجاً جيداً للتعاون الإقليمي وتطويره، بجانب توفيره أرضية التضامن بين الدول الاقليمية بشكل واسع، وبالتالي يجلب للمنطقة السلام والاستقرار.

ولفت وزير الطاقة الى أن ايران الغنية بالموارد الطبيعية والقدرات الصناعية ولتواجدها في مركز سوق ضخم، تعد شريكاً مناسباً لدول أعضاء الاتحاد.

تبادل تجاري بمعزل عن الدولار

من جانبه، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايراني، الاتحاد الأوراسي الاقتصادي بإلغاء الدولار الأميركي من التبادل التجاري البيني واعتماد العملات الوطنية بدلاً عنه.

وأوضح حسين مدرس خياباني، في كلمة بمراسم افتتاح المنتدى، بأن ايران بدأت عملية إلغاء الدولار مع العديد من الدول بما فيها روسيا، حيث من شأنه ذلك تسريع وتيرة التبادل التجاري. وأشار الى أن التبادل التجاري للاتحاد مع بقية دول العالم يبلغ مستوى 900 مليون دولار، حيث تبلغ حصة ايران من هذا الإجمالي 6ر2 مليار دولار.

هذا وانطلقت أعمال منتدى تجارة ايران مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في طهران أمس الأحد بحضور رضا أردكانيان وزير الطاقة الايراني رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة مع كل من روسيا وأرمينيا.

ويشارك بأعمال المنتدى أيضاً آكماتوف وزير الجمارك، والسيدة نيكيشينا وزير التجارة باللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، بجانب أعضاء غرفة التجارة الايرانية ورجال أعمال.

ويستهدف المنتدى التعريف بتفاصيل الإتفاقية التجارية بين ايران والاتحاد الأوراسي الجمركي وإمكانيات السوق وحقوق التجار في إطار هذه الإتفاقية. كما يشمل المنتدى إقامة ندوة لأكماتوف والسيدة نيكيشينا وممثلين عن وزارة الزراعة والطاقة ومنظمة التنمية التجارية لشرح تفاصيل انضمام ايران للاتحاد الأوراسي.

يشار الى أن حجم صادرات ايران لدول الاتحاد الأوراسي سجل 490 مليون دولار بنمو 52 بالمئة في 7 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل استيراد 768 مليون دولار بانخفاض 3 بالمئة.