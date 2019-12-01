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رقم الخبر: 269723 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: دوليات  
روسيا.. مقتل 19 في انقلاب حافلة أقصى شرق البلاد

روسيا.. مقتل 19 في انقلاب حافلة أقصى شرق البلاد

قالت الحكومة المحلية في إقليم زابايكالسك الروسي في بيان إن 19 شخصا قتلوا عندما سقطت حافلة من فوق جسر في نهر في أقصى شرق البلاد يوم الأحد.
وأضاف البيان ”وفقا لأحدث المعلومات، توفي 19 شخصا وأصيب 21 بجروح مختلفة“.
وقالت وزارة الطوارئ المحلية في بيان على موقعها الإلكتروني إن حافلة في طريقها من بلدة سريتينسك إلى مدينة تشيتا على مسافة نحو 6320 كيلومترا شرقي موسكو سقطت من فوق جسر في نهر كوينجا في نحو الساعة 0938 بتوقيت موسكو (0638 بتوقيت جرينتش).
وأضافت الوزارة أن نحو 43 راكبا والسائق كانوا على متن الحافلة.
 
 
وقالت متحدثة باسم الشرطة لتلفزيون روسيا-24 إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.
وسجل روسيا فيما يتعلق بسلامة الطرق من بين الأسوأ على مستوى العالم. وتفيد بيانات شرطة المرور في البلاد بأن 18214 شخصا قتلوا في حوادث طرق العام الماضي، وهو ما يزيد عن 15 ألف جندي قتلوا أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان في الفترة من 1979 إلى 1989.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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