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رقم الخبر: 269720 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: منوعات  
تحقق حلمه وفاز بمبلغ ضخم

تحقق حلمه وفاز بمبلغ ضخم

حلم مواطن أمريكي في المنام، أنه ربح مبلغا كبيرا في دورة سحب اليانصيب المقبلة، وبعد أيام اشترى بطاقة يانصيب فتحقق حلمه.

ويفيد موقع United Press International، بأن المواطن كيفن ميلر من مدينة نورث تشارلستون، حلم بربح مبلغ كبير في سحب اليانصيب المقبل، فاشترى بطاقة يانصيب وفعلا ربح مبلغ ربع مليون دولار.

ويقول ميلر، (كنت مترددا في شراء بطاقة اليانصيب، لأني كنت مستعجلا، والشاب الذي كان يقف أمامي في الطابور بطيئا ولم يتمكن من اختيار بطاقة اليانصيب). ومع ذلك قررت البقاء في الطابور وشراء البطاقة التي علمت فيما بعد أنها ربحت 250 ألف دولار.

ويضيف ميلر، سوف يخصص هذا المبلغ لشراء منزل جديد يعيش فيه مع خطيبته.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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