توفيت أليليا ميرفي، أكبر معمرة في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 114 سنة و140 يوما.

وأصبحت ميرفي ذات الأصول الإفريقية أكبر معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يناير الماضي وذلك بعد وفاة ليسي براون.

وبحسب منظمة مختصة في أبحاث الشيخوخة وتسجيل أكبر الناس عمرا فإنه بعد وفاة ميرفي المولودة في كارولينا الشمالية سنة 1905، باتت هيستير فورد أكبر معمرة الآن في الولايات المتحدة وتبلغ من العمر 114 سنة و105 أيام.