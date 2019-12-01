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رقم الخبر: 269716 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: منوعات  
يعثر على قنبلة يدوية فى البحر تعود للحرب العالمية الأولى

يعثر على قنبلة يدوية فى البحر تعود للحرب العالمية الأولى

عثر رجل امريكي يدعى جوزيف ألكساندر على قنبلة يدوية تعود للحرب العالمية الأولى خلال صيده في نهر.

وأشار جوزيف ألكساندر إلى إنه كان يصطاد في (النهر الكبير) بمدينة غراند رابيدز، عندما سحب مغناطيس الصنارة جهازا غريبا، اكتشف لاحقا أنها قنبلة يدوية ومدفعا صغيرا مخصصا لها.

 ألقى صنارته في أحد الأنهار الأميركية.. وكان الصيد عجيبا!

وقال ألكساندر: لقد أعدنا القنبلة الأثرية إلى المنزل والتقطنا بعض الصور لها ونشرناها على الإنترنت، وبدأنا في الحصول على تعليقات تؤكد أنها قنبلة يدوية وأن عليّ الاتصال بالشرطة، وهو ما فعلته.

وقالت إدارة شرطة غراند رابيدز إن القنبلة تم حفظها بأمان، وسيتم تفجيرها باستخدام مواد خاصة للتخلص منها، وفقا لوكالة (يونايتد برس إنترناشونال) الإخبارية الأميركية.

وأكدت الشرطة إن هذا النوع من القنابل ليس خطيرا على الأرجح بسبب غمرها في المياه لفترة طويلة من الزمن، لكن السلطات تتوخى الحذر كإجراء احترازي.

وقال ألكساندر إنه كان يصطاد باستخدام المغناطيس منذ حوالي شهر، ونجح بسحب بعض السكاكين، لكن القنبلة هي (اكتشافه الأول الرائع)، أثناء ممارسته لهوايته المفضلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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