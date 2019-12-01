كشفت البعثة الأثرية الفرنسية برئاسة د. فريدريك كولان، ثلاثة توابيت خشبية، في منطقة آثار العساسيف في القرنة بمصر.

ونقلا عن صحيفة (الأهرام) المصرية أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري قال: إن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، بالإضافة إلى صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

وفي نفس السياق، قال مدير عام آثار البر الغربي في الأقصر فتحي ياسين: إن التابوت الأول لسيدة تدعى «تي ابو»، ويبلغ طوله 195 سم، وعليه زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية.

وأضاف أن التابوت الثاني يبلغ طوله حوالي 190 سم، مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض، وهو لسيدة تدعى (راو)، والتابوت الثالث طوله حوالي 180 سم عليه أعمدة باللون البني دون أي كتابة.