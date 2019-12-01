وأكد عباس موسوي، صباح اليوم في مراسم توقيع "احدث الاصدارات" في مدينة شاهرود، ان ثقافة التضحية والشهادة يجب ان تؤخذ كمبدأ للجمهورية الاسلامية منوها الى استخدام مصطلح "الحرب الناعمة" في الغرب في اشارة الى مثل هذه المفاهيم.

وشدد موسوي على ضرورة تخليد ذكري شهداء الحرب (الايرانية-العراقية) مشيرا الى اننا سنواصل ترويج ثقافة التضحية والشهادة كالدبلوماسية في السياسة الخارجية و في مواقفنا الدولية في وزارة الخارجية ايضا.