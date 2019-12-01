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رقم الخبر: 269710 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية: سنواصل ثقافة التضحية والشهادة الى جانب الدبلوماسية

المتحدث باسم الخارجية: سنواصل ثقافة التضحية والشهادة الى جانب الدبلوماسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اننا سنواصل ترويج ثقافة التضحية والشهادة كالدبلوماسية في السياسة الخارجية".

وأكد عباس موسوي، صباح اليوم في مراسم توقيع "احدث الاصدارات" في مدينة شاهرود، ان ثقافة التضحية والشهادة يجب ان تؤخذ كمبدأ للجمهورية الاسلامية منوها  الى استخدام مصطلح "الحرب الناعمة" في الغرب في اشارة الى مثل هذه المفاهيم.

وشدد موسوي على ضرورة تخليد ذكري شهداء الحرب (الايرانية-العراقية) مشيرا الى اننا سنواصل ترويج ثقافة التضحية والشهادة كالدبلوماسية في السياسة الخارجية و في مواقفنا الدولية في وزارة الخارجية ايضا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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