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رقم الخبر: 269709 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: محليات  
غداً.. وزير خارجية عمان يزور طهران

غداً.. وزير خارجية عمان يزور طهران

يزور وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، طهران يوم غد الاثنين لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وتأتي زيارة الوزير العماني الى طهران في اطار المشاورات حول آخر التطور الاقليمية، واعلان وجهة نظر مسقط حول مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها ايران، لتعزيز الامن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" قد اعلن مؤخرا ان مسؤوليين اجنبيين سيزوران ايران، كما ان مسؤولين ايرانيين سيقومون بزيارات الى دول اجنبية، وسيتم الاعلان عن هذه الزيارات بعد تحديد موعدها النهائي.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد ذكرت الاسبوع الماضي نقلا عن مصدر في الرئاسة الايرانية، ان وزير خارجية عمان يوسف بن علوي سيزور طهران الاسبوع المقبل لابلاغ موافقة بلاده على مبادرة هرمز للسلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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