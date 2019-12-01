اعطى الاتحاد العالمي للشطرنج (FIDE) شهادة "فيده الدولية" الى اصغر لاعبة شطرنج في العالم الايرانية من مدينة مشهد " فاطمة يزداني بيكلر".

وقال رئيس اتحاد الشطرنج في محافظة خراسان الرضوية ( شرق ايران) ان فاطمة يزداني بدأت ممارسة لعبة الشطرنج وهي في الثالثة من عمرها وهي الان وفي ربيعها الخامس عضوة في اتحاد الشطرنج بالمحافظة .

واوضح ان الاتحاد العالمي للشطرنج (FIDE) يقوم بتقييم اللاعبين وبشكل مستمر ومن ثم يعطي الافضلية وبداية كل شهر ميلادي شهادة " فيده الدولية" .

واعطى الاتحاد العالمي للشطرنج (FIDE) شهادة " فيده الدولية" الى "فاطمة يزداني بيكلر" بحصولها على 128 نقطة ضمن التصنيف الدولي.

واحرزت اصغر لاعبة شطرنج في العالم الشهر الفائت بطولة (كاس) العاصمة الدولي في مادة الشطرنج السريع كما حصلت على المركز الثالث في مسابقات الشطرنج لفئة الاطفال التي اقيمت في خراسان الرضوية.