اكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، وذلك بعد ختام منافسات المجموعة الأولى في التصفيات.

وتربع المنتخب العراقي على صدارة المجموعة الأولى، ليحصل على البطاقة الأخيرة المباشرة في البطولة.

وانضم المنتخب العراقي إلى أبطال المجموعات: قطر (المجموعة الثانية) وطاجيكستان (المجموعة الثالثة) وإيران (المجموعة الرابعة) والبحرين (المجموعة الخامسة) والسعودية (المجموعة السادسة) وماليزيا (المجموعة السابعة) وأستراليا (المجموعة الثامنة) وكوريا الجنوبية (المجموعة التاسعة) واليابان (المجموعة العاشرة) وإندونيسيا (المجموعة الحادية عشر).

كما تحددت أيضاً المنتخبات التي نالت البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، حيث تأهلت لاوس (المجموعة الثامنة) وفيتنام (المجموعة العاشرة) واليمن (المجموعة الثانية) وكمبوديا (المجموعة السابعة). علماً بأن منتخب أوزبكستان تأهل بصفته الدولة المضيفة.

وكان منتخب السعودية توج بلقب النسخة الماضية من البطولة، علماً بأن النهائيات تقام خلال الفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في النهائيات على مقاعد التأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم تحت 20 عاماً 2021.