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رقم الخبر: 269704 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
ايران تحصد ميداليتين في بطولة روسيا الدولية للمصارعة الحرة
المقامة في موسكو ..

ايران تحصد ميداليتين في بطولة روسيا الدولية للمصارعة الحرة

احرز المصارعان الايرانيان ميداليتين فضية وبرونزية فی بطولة كأس (الروسا) الدولية المقامة في موسكو.

وجرت بطولة كأس (الروسا)  الدولية خلال يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الروسية موسكو وحصد المصارع الايراني (احمد بذري) في الوزن 86 كغم ميدالية فضية كما احرز المصارع (محمد حسين محمديان)  برونزية الوزن 97 كغم .

وتمكن بذري من التغلب على منافسيه الروسي بيتر يانولوف من مولداوي بنتيجة  5 - 2 ومنافسه الاوزبكستاني رشيد قربان اوف بنتيجة 6 - 2 وتأهل الى المرحلة النهائية.

كما تغلب بذري في المرحلة النهائية على منافسه الروسي ماكومد رمضان اوف بنتيجة 3 - 1 وحصد الميدالية الفضية.

كما تمكن المصارع محمد حسين محمديان بوزن 97 كغم من التغلب على منافسه الروسي أنزور اوريشف بنتيجة11– صفر واحرز الميدالية البرونزية بعد هزيمته امام منافسه الاذربيجاني شريف شريف اوف بنتيجة 4 - 3.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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