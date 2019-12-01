وجرت بطولة كأس (الروسا) الدولية خلال يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الروسية موسكو وحصد المصارع الايراني (احمد بذري) في الوزن 86 كغم ميدالية فضية كما احرز المصارع (محمد حسين محمديان) برونزية الوزن 97 كغم .

وتمكن بذري من التغلب على منافسيه الروسي بيتر يانولوف من مولداوي بنتيجة 5 - 2 ومنافسه الاوزبكستاني رشيد قربان اوف بنتيجة 6 - 2 وتأهل الى المرحلة النهائية.

كما تغلب بذري في المرحلة النهائية على منافسه الروسي ماكومد رمضان اوف بنتيجة 3 - 1 وحصد الميدالية الفضية.

كما تمكن المصارع محمد حسين محمديان بوزن 97 كغم من التغلب على منافسه الروسي أنزور اوريشف بنتيجة11– صفر واحرز الميدالية البرونزية بعد هزيمته امام منافسه الاذربيجاني شريف شريف اوف بنتيجة 4 - 3.