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رقم الخبر: 269703 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لن تتوقف عن تناول البصل الأخضر بعد قراءة هذا الخبر

لن تتوقف عن تناول البصل الأخضر بعد قراءة هذا الخبر

يعد البصل الأخضر احد أهم أنواع الخضروات، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والجراثيم.

وبحسب موقع healthline فإن فوائد تناول البصل الأخضر هي انه يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وفيتامين سي الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والعدوى.

كما يحتوي البصل على كمية عالية من الخصائص والمواد المضادة للأكسدة والمركبات التي تكافح الالتهابات وتخفض مستويات الكولسترول في الدم، مما يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

ويحتوي البصل الاخضر على نسبة كبيرة من المواد المضادة للاكسدة التي تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ومرض السكر والقلب.

ويساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول البصل الأخضر باستمرار.

كما يحتوي البصل الأخضر على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة العظام وقوتها والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

ويحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للجراثيم والفيروسات وبالتالي يحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

ويساعد تناول البصل الأخضر على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الالتهابات والتقرحات.

كما يعزز صحة الرؤية والعيون ويحافظ عليها وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة العيون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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