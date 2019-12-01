أحرز جيمس هاردن 60 نقطة للمرة الرابعة في مسيرته الحافلة ليقود هيوستون روكتس لفوز ساحق (158-111) على أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

ونجح هاردن في تسجيل 8 رميات ثلاثية من 14 محاولة، كما أضاف 16 رمية خلال اللعب من 24 محاولة وسجل 20 رمية حرة من 23 محاولة، ووصل إلى هذا الرصيد من النقاط رغم اللعب لمدة 31 دقيقة فقط.

ويتأخر هاردن بنقطة واحدة فقط عن أفضل حصيلة في مسيرته؛ حيث سجل 61 نقطة في مرتين سابقتين.

وعادل هاردن، رقم الأسطورة مايكل جوردان في مرات تسجيل 60 نقطة، أو أكثر ويتقاسم اللاعبان المركز الثالث في تاريخ المسابقة، خلف ويلت تشامبرلين الذي فعل ذلك 32 مرة وكوبي برايانت الذي حققها 6 مرات.

وقال هاردن في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة (هذه قائمة عظيمة. أحاول الوصول إلى مثل مستوى هؤلاء الرجال. أتمنى عندما تنتهي مسيرتي يمكن إضافة اسمي ضمن هذه المجموعة إلى الأبد).

ومرر هاردن أيضا ثماني كرات حاسمة وأصبح رابع لاعب يسجل 50 نقطة أو أكثر في 20 مناسبة ويتأخر عن تشامبرلين (118 مرة) وجوردان (31 مرة) وبرايانت (25 مرة).

وسبق لروكتس أن سجل هذا الموسم أكثر من 158 نقطة عندما فاز 159-158 على واشنطن ويزاردز في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

ونجح هاردن في تسجيل هذا العدد الضخم بواقع 13 نقطة في الربع الأول و18 نقطة في الربع الثاني و29 نقطة في الربع الثالث.

وأحرز تراي يانج 37 نقطة، بفضل 5 رميات ثلاثية، وأضاف 7 تمريرات حاسمة مع هوكس لكن الفريق خسر للمرة العاشرة على التوالي.