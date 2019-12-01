أحرز أليكس أوفتشكين، 3 أهداف ليقود واشنطن كابيتالز للفوز (5-2) على ديترويت رد وينجز، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم السبت.

ويتصدر كابيتالز المسابقة بـ43 نقطة، بعدما فاز 5 مرات في آخر 7 مباريات، بينما يتذيل ديترويت الترتيب وله 17 نقطة ولم يحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات.

وافتتح رد وينجز التسجيل في الشوط الأول عن طريق روبي فابري لكن كابيتالز أدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة تي.جيه أوشي.

وتقدم واشنطن (2-1) بهدف من أوفتشكين ثم أضاف زميله توم ويلسون هدفا قبل أن يقلص لوك جلندنينج الفارق سريعا وتصبح النتيجة 3-2.

وحسم أوفتشكين الانتصار بتسجيل الهدف الرابع في المرمى الخالي قبل دقيقة واحدة و35 ثانية من النهاية ثم أكمل الثلاثية رقم 25 في مسيرته بهدف آخر في الشباك الفارغة.