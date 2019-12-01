أعلن أمين عام لجنة اليونسكو في إيران "حجت الله أيوبي" عن تسجيل الشاعر الايراني الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري والفيلسوف الايراني أبو نصر محمد الفارابي في قائمة اليونسكو لتخلید مشاهير العالم.

وأفاد مراسل ارنا ان أمين عام لجنة اليونسكو "حجت الله أيوبي" اشار الى مراسم احياء ذكرى الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري وبمناسبة ذكرى تأسيس جامعة جندي شابور موضحاً ان كل بلد بامكانها ان تقدم شخصيتين لليونسكو كل سنتين وذلك حسب اهمية ميلاد او تاريخ وفاة هذه الشخصيات.

وفي هذا الصدد تم انتخاب شخصيتي الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري وأبو نصر محمد الفارابي بعد الدراسة للتقديم الى اليونسكو لافتا الى مكانة أبي نصر محمد الفارابي باعتباره احد المشاهير الايرانية في العلوم اللغة والرياضيات والكيمياء والموسيقى والطبيعيات والفقه والمنطق واخرى. يذكر ان "أبونصر محمد فارابي" فيلسوف مسلم اشتهر بإتقان العلوم الحكمية والطب. وتابع انه يتم تصميم برنامج مختلفة بشأن احياء ذكرى الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري وأبو نصر محمد الفارابي سيعلن عنها قريبا.