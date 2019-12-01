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رقم الخبر: 269691 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 12:30 الاقسام: محليات  
لاريجاني: على أميركا أن تفهم أنه لا جدوى من سياساتها الخاطئة

لاريجاني: على أميركا أن تفهم أنه لا جدوى من سياساتها الخاطئة

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني أنه ينبغي لاميركا أن تفهم أن سياسة الحظر ومايسمى سياسة الضغوط القصوى على ايران لاجدوى منها.

وقال لاريجاني، في تصريح أدلى للصحفيين اليوم الاحد، إن هناك دائمًا إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة مع اميركا ولا يوجد طريق مسدود.

واضاف: إن هناك أشخاصًا يناقشون حاليًا ولكن القضية الحالية هي سياسة الضغوط القصوى التي تمثل سياسة خاطئة ويجب إصلاحها فيما تبذل بعض الدول جهودا بهذا الشأن.

وتابع: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغلق الباب ، لكنّ الأساس هو أن على الأميركيين أن يفهموا أن اسلوبهم كان موجوداً في الماضي لكنّه لم يجدهم نفعاً.

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لقد مارس الاميركيون ضغوطًا كثيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتخلي عن برنامجها النووي وحتى أذكر أنهم كانوا يقولون لاينبغي أن يكون لدينا جهاز طرد مركزي واحد ، لكن أوباما كتب رسالة في وقت ورد فيه إعترافه بحق ايران في التخصيب واستعداده للتفاوض.

ونوه لاريجاني الى " إنه إذا كان المسؤولون الأميركيون لديهم قدر كاف من التعقل ويستفيدون من تجربتهم السابقة ، فيمكنهم حل المشكلة ، والطريق ليس مغلقًا".

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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