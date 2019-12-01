وقال لاريجاني، في تصريح أدلى للصحفيين اليوم الاحد، إن هناك دائمًا إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة مع اميركا ولا يوجد طريق مسدود.



واضاف: إن هناك أشخاصًا يناقشون حاليًا ولكن القضية الحالية هي سياسة الضغوط القصوى التي تمثل سياسة خاطئة ويجب إصلاحها فيما تبذل بعض الدول جهودا بهذا الشأن.



وتابع: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغلق الباب ، لكنّ الأساس هو أن على الأميركيين أن يفهموا أن اسلوبهم كان موجوداً في الماضي لكنّه لم يجدهم نفعاً.



وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لقد مارس الاميركيون ضغوطًا كثيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتخلي عن برنامجها النووي وحتى أذكر أنهم كانوا يقولون لاينبغي أن يكون لدينا جهاز طرد مركزي واحد ، لكن أوباما كتب رسالة في وقت ورد فيه إعترافه بحق ايران في التخصيب واستعداده للتفاوض.



ونوه لاريجاني الى " إنه إذا كان المسؤولون الأميركيون لديهم قدر كاف من التعقل ويستفيدون من تجربتهم السابقة ، فيمكنهم حل المشكلة ، والطريق ليس مغلقًا".