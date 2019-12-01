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رقم الخبر: 269690 تاريخ النشر: كانون الأول 01, 2019 الوقت: 12:29 الاقسام: محليات  
طهران من أكثر المدن تلوثاً في العالم

طهران من أكثر المدن تلوثاً في العالم

أعلن رئيس المجلس البلدي في طهران محسن هاشمي رفسنجاني ، ان طهران كانت من أكثر المدن تلوثا في العالم خلال الایام الماضية.

ان رئيس المجلس البلدي في طهران محسن هاشمي رفسنجاني اعلن في الجلسة العلينة للمجلس صباح اليوم السبت في طهران  انه وخلال الايام الماضية وصلت مؤشرات تلوث الهواء في العاصمة الى مرحلة خطرة صحيا لجميع الفئات وبسبب هذا الموضوع سجلت طهران كواحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم .

وقال هاشمي بالرغم من ان جزءا من مشکلة تلوث الهواء يعود الى حالة الطقس وقوة الرياح ونسبة الأمطار وانها خارجة عن اختيار البشر ولكن الجزء الآخر منه يرجع الى كمية الملوثات التي لدى الانسان امكانيات لتغيرها والسيطرة عليها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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